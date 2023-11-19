Партизани проникли на територію бази 107-го спеціального моторизованого полку в Москві. Їм вдалося виявити слабкі місця в охороні об’єкта.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху “Атеш”."Атеш" знайшов слабкі місця навколо території 107-го спеціального моторизованого полку у Москві", – йдеться у повідомленні.Зокрема, агентам вдалося з’ясувати сліпі зони відеокамер, розміщення штабу та складів, час зміни чергової зміни на КПП та маршрути патрулювання варти 107-го спеціального моторизованого полку внутрішніх військ (в/ч 3747).Згідно з аналізом супутникових знімків, Росія активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах. Йдеться про підприємства, що працюють з авіацією, дронами та керованими боєприпасами. Зокрема, недавно партизанам вдалося розвідати новий ракетний завод, розташований у Москві, в спальному районі Некрасівка, в індустріальному парку "Руднево".Крім того, російська армія продовжує облаштовувати військові бази на території тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Вони кардинально відрізняються від українських.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.