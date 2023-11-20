Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 20 листопада, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 4 артсистеми.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.11.23 орієнтовно склали: особового складу – 319210 (+640) осіб ліквідовано; танків – 5439 (+4) од.; бойових броньованих машин – 10168 (+2) од.; артилерійських систем – 7748 (+4) од.; РСЗВ – 899 (+1) од.; засоби ППО – 588 од.; літаків – 323 од.; гелікоптерів – 324 од.; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5757 (+2) од.; крилаті ракети – 1563 од.; кораблі/катери – 22 од.; підводні човни – 1 од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 10127 (+7) од.; спеціальна техніка – 1091 (+1) од.Ситуація на фронтіСили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.