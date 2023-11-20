20 листопада в Україні за новим православним календарем вшановують пам’ять святого Прокла.Про те, що категорично не можна робити цього дня, а що потрібно зробити обов’язково, розповідає РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Що потрібно зробити цього дня, традиціїЦього дня церква згадує про святого Прокла, який був учнем Іоанна Золотоуста. Він вважався покровителем людей, яким треба знайти віру у своєму серці. Вважається, що Прокл врятував парафіян від жахливого землетрусу.За традиціями, цього дня потрібно обов’язково дати відсіч темним силам. Для цього дорослим далеко від дітей варто голосно вимовити грубі слова. Вони допоможуть захистити будинок, уберегти від нещастя, змусивши темні сили й надалі ховатись під землею, яку починає сковувати мороз.Головні заборони цього дняЦього дня категорично заборонено сваритися з батьками. Той, хто образить свою матір, втратить щастя та удачу. Також варто відмовитись від скандалів із друзями. Заборонено пліткувати, брехати та ображати людей.Крім цього, 20 листопада не варто позичати гроші. А людям, які планують далекі мандрівки, варто перенести виїзд.Прикмети цього дня Залило дощем – снігової зими не буде Сніг валить із самого ранку – морози настануть днями Птахи шумлять під дахом - бояться негоди Сонце сліпить очі - мороз буде сильним Небо затягли хмари – грудень буде щедрим на опади.У кого сьогодні День ангелаДень ангела 20 листопада відзначають Олексій, Микола, Іван, Прокл, Ольга. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які свята та пам’ятні дати будуть у листопаді 2023 року.Крім цього, нещодавно з’явився церковний календар на 2024 рік.