Франція надішле медичну допомогу і друге судно-шпиталь до Сектору Гази на початку тижня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.В офісі президента Франції Еммануеля Макрона зазначили, що Париж відправить до Гази літак із понад 10 тоннами медичного приладдя та візьме участь у подібних польотах Європейського Союзу, які відбудуться 23 і 30 листопада.Також Франція готує до відправки друге шпитальне судно, вертольотоносець Dixmude, який прибуде до Єгипту найближчими днями. Варто зазначити, що в регіоні вже розміщене французьке судно-шпиталь Tonnerre, який близько 60 ліжок і два робочих блоки.Париж також направить цивільні і військові літаки для евакуації хворих і поранених дітей з Гази.Війна Ізраїлю та ХАМАСНа початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південний бік.У Білому домі заявили, що угода між Ізраїлем і ХАМАС щодо звільнення заручників стає дедалі ближчою.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.