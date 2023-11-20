Кабінет міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука."Кабінетом міністрів України звільнено Щиголя Юрія Федоровича з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", – повідомив Мельничук.Також з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації звільнено Жору Віктора Володимировича.Зазначається, що тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на Маковського Дмитра Васильовича.Що відомо про ЩиголяЩиголь очолював Держспецзв’язку з 2020 року. З 2008-го він проходив військову службу на оперативних та керівних посадах в Службі безпеки України.Також Щигользаймався державною програмою із забезпечення українських бійців безпілотниками "Армія дронів", заснованою у липні 2022 року Міністерством цифрової трансформації, Держспецзв’язку, Генеральним штабом і проектом United24.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.