Північна Корея (КНДР) може повторити спробу запуску свого військового супутника “протягом тижня або близько того”. Проблеми з двигуном їй допомогла вирішити Росія.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Yonhap.Міністр оборони Шін Вон Сік Південної Кореї заявив, що запуск може відбутися до того, як його країна запустить свій перший місцевий розвідувальний супутник на Falcon 9 з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії 30 листопада."Південна Корея та Сполучені Штати стежать за переміщеннями Північної Кореї. Північна Корея готується до запуску, який має відбутися протягом тижня або близько того", – сказав Шін.Він заявив, що КНДР знадобиться близько тижня, щоб перемістити двигун з випробувального майданчика в Тонгчанг-рі (де знаходиться стартова площадка), зібрати стартовий майданчик і впорснути рідке паливо. Крім цього, він заявив, що КНДР "майже вирішила" проблеми з двигуном за допомогою РФ.Невдалі спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбітуНаприкінці травня цього року, КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила потяг і впала в Жовте море.Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір країни поблизу Окінави.А в листопаді Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї попередив, що КНДР найближчим часом може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника у листопаді.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.