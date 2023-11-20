“Укрзалізниця” використовує лише один метод роботи при постійному падінні вантажоперевезень – підвищення тарифів, що веде до ще більшої втрати вантажоперевезень залізницею. УЗ має знайти шляхи підвищення обсягу вантажоперевезень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMK Center.Востаннє УЗ підвищувала тарифи у 2022 році: з 1 січня на 20,4% для вантажів першого класу та на 6,5% для другого, а також з 29 червня - на 70% на всі види вантажів.Аналітики зазначають: наступного року УЗ знову планує провести підвищення тарифів, але цього разу назвати це "індексацією". Однак методологічно це зробити зараз не можна, оскільки відсутня офіційна інформація про зростання цін виробників."Індексація тарифів на залізничні вантажоперевезення проводиться на рівень зростання індексу цін промвиробників. Але Держстат не оголошує індекси цін виробників промпродукції з лютого минулого року. Тобто "бенчмарк" для збільшення офіційно відсутній. При цьому підвищувати тарифи на вантажоперевезення орієнтуючись на рівень зростання споживчих цін (інфляції) – методологічно некоректно", – зазначають у центрі.Стратегія УЗ, класичного державного монополіста, продовжує викликати здивування та нерозуміння у всіх відправників вантажу, пише видання, адже рішення компанії не є логічними."Є кілька кроків, які будь-який бізнес починає робити при проблемах на ринку. Він працює над якістю послуг, щоб повернути клієнтів, кидає всі зусилля на підвищення операційної ефективності, щоб знизити втрати і собівартість, і думає, куди інвестувати для отримання нових можливостей і створення нових ринків. На жаль, УЗ використовує лише один метод роботи при постійному падінні вантажоперевезень – постійне підвищення тарифів. Що в перспективі призведе до ще більшої втрати вантажоперевезень залізницею", – додають аналітики.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.