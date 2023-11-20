Росіяни завезли на тимчасово окуповані території Херсонської області 34 тисячі своїх підручників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.Як повідомляється, загалом загарбники збираються завезти в регіон понад 100 тисяч примірників "пропагандистської макулатури". Незабаром мають підвезти ще 19 тисяч примірників."Зауважимо, що російські школи на ТОТ виконують роль промивки мізків й призначені для зміни самоідентифікації українських дітей в межах політики геноциду. Відтак роль батьків у вихованні дітей в регіоні збільшується", – зазначили в ЦНС.Ситуація на окупованих територіях УкраїниРаніше ми повідомляли, що українська IT-армія зупинила роботу провайдерів в окупації, тим самим залишивши окупантів без зв’язку.Також ми писали, що ФСБ Росії завезли на окуповані території України психологи, які виманюють важливу інформацію у населення.Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліки, а просто надсилають їх помирати додому.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.