Міністерство оборони України домовилося про співпрацю у рамках проекту про рекрутинг на службу у Збройних силах із компанією Work.ua. На сайті пошуку роботи з’явиться інформація про відкриті вакансії в армії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.За словами заступниці голови Міноборони Наталії Калмикової, система сучасного підбору кадрів для ЗСУ має запрацювати "якнайшвидше"."Адже війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть", – зазначила вона і додала, що рекрутингова компанія надаватиме послуги на користь армії безкоштовно.Як заявив співзасновник і СЕО Work.ua Артур Міхно, компанія готова запропонувати послуги для системного підходу щодо залучення військовозобов’язаних до лав українського війська."Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті", – сказав він.Так, найближчим часом на ресурсі work.ua можна буде переглянути, які вакансії шукають у ЗСУ, які зарплати та умови.У Міноборони додали, що це вже друга рекрутингова компанія, з якою оборонне відомство уклало угоду про рекрутинг у ЗСУ - перед цим була домовленість із Lobby X.Рекрутинг до ЗСУНагадаємо, раніше Міноборони України запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.Більше про те, що передбачає затверджена концепція Міноборони - читайте за посиланням.Зазначимо також, як уточнювали в Міноборони 5 листопада при оголошенні про затвердження нової концепції набору до армії, яка передбачає відмову від термінової служби та запровадження рекрутингу - доки триває війна, заклик залишатиметься.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.