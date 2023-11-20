Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, скільки українців загинуло в ДТП за 10 місяців 2023 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.Зазначається, що за 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 492 людини, ще 24 774 постраждали.

"Звісно, що ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня. Проте багато наших громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП. На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії", – заявив Білошицький.Українців закликали дотримуватись правил дорожнього руху та: Дотримуватись безпечної швидкості Пам’ятати про безпечну дистанцію та правила маневрування Сідати за кермо тверезим та відпочившим Користуватися ременями безпеки Носити світлоповертальні елементи на одязі, коли ви – пішохід.ДТП в Україні18 листопада через аварію за участі двох легкових автомобілів у Вараському районі Рівненської області до лікарні доставили чотирьох осіб.Також, ввечері 17 листопада сталась ДТП з автомобілем Hummer. Внаслідок аварії постраждали троє осіб.До цього в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.Нещодавно у Полтавській області через туман сталася масштабна аварія. Через погану видимість зіткнулися 10 автомобілів. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.