Президент Володимир Зеленський запросив французького лідера Еммануеля Макрона відвідати Україну. В Офісі президента сподіваються, що візит відбудеться найближчим часом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.Єрмак провів зустріч зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань економічної допомоги та відновлення України П’єром Ельброном. На зустрічі також були присутні міністерка економіки України Юлія Свириденко та заступник очільника ОП Ігор Жовква.Ельброн зазначив, що протягом восьми місяців мав плідний діалог із представниками України. Сторони обговорюють реалізацію проєктів у сферах транспорту, технологій, охорони здоров’я, а також про можливості надання Францією грантів для відновлення критичної інфраструктури, об’єктів енергетики, підприємств та проведення розмінування.Також Єрмак та Ельброн обговорили гарантії безпеки для України та укладення спільної декларації."Нагадав про запрошення від Володимира Зеленського Президенту Еммануелю Макрону та першій леді Франції відвідати Україну й висловив сподівання, що цей важливий і змістовний візит може відбутися вже найближчим часом", – додав голова ОП.Позиція Франції щодо війниФранція була однією з країн, які підтримали Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ. Країна надала військову, фінансову та політичну підтримку Україні. Проте президент Франції Еммануель Макрон довгий час намагався підтримати контакт з російським диктатором Володимиром Путіним. на його думку, війна повинна закінчитися дипломатичним шляхом. Також Макрон закликав Китай повпливати на Росію для припинення війни.Нещодавно французький президент заявив, що грудень для України може бути вирішальним, оскільки війська намагаються деокупувати території. Але Макрон наголосив, що для переговорів з Росією час ще не настав.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.