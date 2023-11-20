Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника “Тампи-Бей Лайтнінг” Нікіту Кучерову найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ. 30-річний росіянин узяв вагому участь у перестрілці з "Едмонтоном" (6:4). Він закинув дві шайби та допоміг відзначитися Стемкосу."Лайтнінг" проґавили ривок "Ойлерз" у дебюті, коли Раян (меншість) і Гемблін (другий темп) створили гандикап для гостей. Повернув "Тампу-Бей" до гри якраз Кучеров. Під завісу першого періоду він віддав Полу на "п’ятак", але шайба від ковзана оборонця полетіла за лінію.А в середині другої 20-хвилинки російський нападник зрівняв рахунок. У швидкій атаці "Лайтнінг" Кучеров таки зумів проштовхнути "диск" у ворота. Далі ж на льоду розпочався гольовий фестиваль, у якому вінгер асистував капітану. Останню ж шайбу Сєргачов відправив у порожню рамку.До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Нью-Йорк Рейнджерс" Артємій Панарін і центрфорвард "Бостона" Трент Фредерік. Перший зробив 9 кидків і закинув дві шайби "Нью-Джерсі" (5:3). Натомість другий оформив дубль проти "Монреаля" (5:2).Усі результати вечора в НХЛ: До слова, напередодні нападник “Торонто” Нюландер став героєм дня з трьома пунктами проти “Детройта”.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.