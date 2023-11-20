Информация для военнослужащих!
Для сбора фактов и конкретных случаев злоупотреблений в отношении военных доступна возможность обращения к временно следственной комиссии Верховной Рады по проблемным вопросам в ВСУ, МО, ТЦК, ВЛК, МСЭК!
Постановлением Nº3393-IX от 21.09.2023 Верховная Рада Украины образовала временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных фанатов нарушения законодательства Уираины , Вооруженных Силах Украины, других образованных в соответствии с властями Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых производятся военнослужащими.
Простым языком, если есть проблемы с:
- законными выплатами
- отказе в лечении
- отказе в отпуске
- отправки на «ноль» без базовой подготовки
- несоответствующие условия нахождения на обучении
- невыдача базового обмундирования
- другие проблемы со злоупотреблениями, превышением полномочий, коррупцией, неэффективным управлением, преступными приказами, моральными и психологическими издевательствами и т.д.
СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ САМОЕ СЮДА!
Этому нет места в украинской армии нового образца, армии по стандартам НАТО! Заполните форму или обратитесь за контактами:
[email protected]
+38 096-648-29-11
ВАЖНО!
Деятельность этой временно следственной комиссии не занимается распределением БК и техники, поиском пропавших без вести, пленными и погибшими.