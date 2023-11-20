Информация для военнослужащих!

Для сбора фактов и конкретных случаев злоупотреблений в отношении военных доступна возможность обращения к временно следственной комиссии Верховной Рады по проблемным вопросам в ВСУ, МО, ТЦК, ВЛК, МСЭК!

Постановлением Nº3393-IX от 21.09.2023 Верховная Рада Украины образовала временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных фанатов нарушения законодательства Уираины , Вооруженных Силах Украины, других образованных в соответствии с властями Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых производятся военнослужащими.

Простым языком, если есть проблемы с:

законными выплатами

отказе в лечении

отказе в отпуске

отправки на «ноль» без базовой подготовки

несоответствующие условия нахождения на обучении

невыдача базового обмундирования

другие проблемы со злоупотреблениями, превышением полномочий, коррупцией, неэффективным управлением, преступными приказами, моральными и психологическими издевательствами и т.д.

СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ САМОЕ СЮДА!

Этому нет места в украинской армии нового образца, армии по стандартам НАТО! Заполните форму или обратитесь за контактами:

[email protected]

+38 096-648-29-11

ВАЖНО!

Деятельность этой временно следственной комиссии не занимается распределением БК и техники, поиском пропавших без вести, пленными и погибшими.