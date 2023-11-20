Ще один штат у США – Нью-Йорк визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом народу України. Загалом уже 34-й штат висловив солідарність з Україною.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України у США Оксани Маркарової."Штат Нью-Йорк видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, у якій ще раз наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу", - розповіла вона.Крім того, за словами Маркарової, штат проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид."Дуже вдячні губернаторці штату Нью-Йорк Кеті Гокул за солідарність з Україною", – зазначила посол.Як повідомлялося, буквально 17 листопада американський штат Айова також визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Наразі листопад там також проголошений місяцем пам’яті. Крім того, на початку листопада ще три штати у США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом народу України – Вашингтон, Меріленд та Арізона.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.