Орхідея – популярна кімнатна рослина, яка потребує особливої уваги. Іноді стається так, що ця квітка виявляється аж надто примхливою. І якщо орхідея не квітне, “пробудити” її допоможуть прості лайфхаки, вважає флорист Джин Кабальєро.Як змусити орхідею зацвісти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.Що зробити, аби орхідея почала цвістиФлорист вважає, що для того, аби орхідея цвіла, потрібно встановлювати різну температуру у приміщенні вдень та вночі. За словами експерта, власникам примхливої рослини варто робити так, аби у темний час доби у кімнаті було холодніше."Варто прагнути до різниці між днем ​​і ніччю на 10-15 градусів", – передає слова флориста видання.Окрім цього, експерт радить звернути увагу на світло. Щоб орхідея цвіла, вона має стояти не під прямими променями сонця. Найкращий варіант – вікно, яке виходить на схід або південь."Правильна кількість світла має вирішальне значення. Занадто мало - вони не будуть цвісти, занадто багато – їхнє листя може згоріти", – додав флорист.

Що робити, щоб орхідея почала цвісти (фото: freepik.com)Якщо орхідея не квітне – радикальна порадаЕксперт зазначив, що іноді стається і так, що орхідея отримує багато світла, перебуває в умовах з різними температурами, а усе одно не квітне. Тоді варто замислитися, чи правильно ви її поливаєте, а також чи достатньо рослина отримує добрив.Якщо із цим проблем немає, флорист радить скористатися радикальним методом. "Іноді проста пересадка орхідеї у свіжу суміш може спонукати її зацвісти", – зазначив флорист та додав, що зазвичай такі рослини потрібно пересаджувати кожні 18-24 місяці.Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не варто робити з орхідеями взимку, інакше вони загинуть.Окрім цього, нещодавно стало відомо, що потрібно змішати з пральним порошком, аби речі гарно пахли.