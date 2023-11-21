Літак ВМС США приземлився на мілководді на Гаваях і міг частково затонути. Постраждали 9 людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hawaii News Now.Великий літак ВМС США приземлився на мілководді затоки Канеохе в понеділок вдень після того, як пролетів над злітно-посадковою смугою на базі корпусу морської піхоти на Гаваях.Інцидент стався близько 14:00 і великий літак міг частково затонути на мілководді. Джерела повідомили, що на борту літака було дев’ятеро людей, і всі вони дісталися берега.Повідомлялося, що вони зазнали легких травм.Авіаційний експерт Пітер Форман сказав, що в Канеоху коротше злітно-посадкова смуга, і погана погода, можливо, також зіграла свою роль.“Пілот, ймовірно, посадив літак не там, де хотів, на злітно-посадковій смузі. Ймовірно, це поєднання всіх цих факторів разом узятих”, – сказав Форман.Літак Boeing P8 Poseidon

Boeing P8 Poseidon – військовий літак спостереження та патрулювання. Заснований на цивільному Boeing 737-800ERX. У ньому подовжений фюзеляж, нові крило та хвостове оперення, а також удосконалена система радіоелектронного обладнання.

P-8 Poseidon має широкий спектр можливостей, включаючи: Протичовнову війну Протикорабельну війну Розвідку Пошук та порятунокЛітак надійшов на озброєння ВМС США у 2013 році. Він також використовується ВМС Австралії, Індії, Великобританії та Норвегії.Раніше ми повідомляли, що Росія розконсервує літак М-55. Окупанти планують його використати для розвідки.Також стало відомо, що в Узбекистані під час навчально-тренувального польоту зазнав аварії військовий вертоліт Мі-8. Є загиблі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .