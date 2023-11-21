Сьогодні в Україні без дощів не обійдеться, причому подекуди вони переходитимуть у сніг. А найближчими днями похолодає до -14 і посиляться опади.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."У західних областях ніч буде трохи теплішою, 0…+4 градуси, а вдень ще потепліє і температура повітря підвищиться до +4…+9 градусів!" – розповіла вона.Проте, за даними Діденко, "репутацію" теплішої погоди на заході України "підмочить" дощ, а у Карпатах сніг."Опади дійдуть також до Вінниччини та Житомирщини, дощ часом переходитиме у мокрий сніг. Решта території України утримається від опадів", – зазначила синоптик.Заголом температура повітря передбачається низькою: вночі -1…-6, на крайній півночі до -5….-8 градусів, вдень від -3…+3. У південній частині вдень очікується +4…+9, в Криму до +10 градусів.Погода в КиєвіВ Києві погода очікується холодною. Вночі -3…-5, вдень -2…0.Йдуть холодні ночі та опадиНайхолоднішими ночами в Україні будуть 22 та 23 листопада: -5….-12 градусів, на півночі та північному сході можливо до -12..-14 градусів."Опадів у нас побільшає 25-26 листопада, в Україну ввірветься черговий активний циклон із дощами, мокрим снігом та сильним вітром", – попередила синоптик. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.