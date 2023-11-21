Візит міністра оборони США Ллойда Остіна в Київ 20 листопада перекреслює намагання Росії нав’язати думку про “втому США від України”. Крім того, він був плідним ще в двох аспектах.Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі з головою Пентагону, пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України."Переконаний, що продуктивний візит міністра Остіна перекреслює будь-які намагання наших ворогів нав’язати думку про "втому США від України". Навпаки, цей і майбутні візити і зустрічі з нашими союзниками і партнерами з усього світу лише підкреслюють силу і вагу військової дипломатії", - сказав він.Крім цього, як зазначають у Міноборони, сторони обговорили плани України у протистоянні російській агресії, нинішні і майбутні потреби на полі бою для їх реалізації та шляхи подальшої допомоги з боку США та союзників."У нас була плідна розмова щодо поточних і майбутніх потреб України на полі бою та того, як Сполучені Штати із союзниками можуть допомогти їх задовольнити", – зазначив Умєров.До того ще одна важлива тема стосувалася НАТО."Україна обрала свій шлях: стати членом Альянсу. Тому НАТОфікація - один з головних пріоритетів міністерства оборони України", – додав міністр. Візит Остіна до Києва20 листопада в Україну з візитом прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Як розповідали у прес-службі Пентагону, під час приїзду до Києва Остін проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом. Сторони обговорять партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ. У день візиту Остіна до Києва США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме боєприпаси та військову техніку на суму понад 100 мільйонів доларів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.