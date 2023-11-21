Невеликі стаціонарні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ)повинні бути в кожному підрозділі Збройних сил України. Адже вони створюють перешкоди в районі конкретної позиції насамперед для протидії дронам.Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна “Битва на радіохвилях. Що таке РЕБ та як це впливає на хід війни України з РФ”.За словами військового експерта Олександра Коваленка, невеликі стаціонарні РЕБ створюють перешкоди в районі конкретної позиції насамперед для протидії дронам, які зараз використовуються постійно."Взагалі так звані окопні РЕБ мають бути в кожному українському підрозділі. Тому що у нас проблеми з російськими "Ланцетами", FPV-дронами та БПЛА, які скидають боєприпаси. Навіть недорогий аналізатор спектрів дозволяє зафіксувати повітряну загрозу та спрогнозувати удар", - зазначив експерт.Варто зазначити, що у статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist наголошується, що, попри великі втрати в засобах РЕБ, російська перевага зберігається. А на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник створив складну ешелоновану систему, елементи якої постійно змінюють місцезнаходження.Мінцифра тестує новий мобільний комплекс РЕБНагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні тестують новий мобільний та модульний комплекс радіоелектронної боротьби "ЕТЕР". Він допоможе військовим ефективніше виконувати завдання на полі бою.Зазначається, що це допоможе військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники й уражати ворожі позиції.Сам комплекс мобільний і модульний, що дає змогу швидко замінювати пошкоджені компоненти. Наразі розробкою на фронті користуються окремі підрозділи Сил оборони.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.