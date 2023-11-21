Зниження цін на нафту та нафтопродукти на світовому ринку призвело до того, що вартість дизельного пального та бензину в Україні буде падати. На відміну від автогазу блокада польського кордону на ціну цих видів палива не вплинула.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн на брифінгу, який транслювався на Youtube.Бензин та дизель"Минулого тижня почали окремі мережі знижувати ціни. Вчора був масовий етап зниження, великі мережі національній мережі знизили ціни на гривню", – сказав він.За його прогнозом, цей процес триватиме, за найближчі десять днів – тиждень ціни впадуть на дві гривні."І це не межа. Тому що до дуже нам підіграло, врятувало, допомогло – це те, що ціна на світовому ринку нафти та нафтопродуктів досить суттєво знизилися. Якщо вона на піку у вересні була 95 доларів за барель, то сьогодні 80. І відповідно ціни закупівельні знижуються", – сказав Куюн.Експерт зазначив, що на ціни дизеля та бензину не вплинуло блокування польського кордону, оскільки через Польщу йшло автотранспортом 10% цих продуктів. Тому трейдери переорієнтувалися на залізницю та імпорт з інших країн.Скраплений газНагадаємо, блокування польського кордону призвело до дефіциту та підвищення цін на імпортний автогаз в Україні на 30%.Водночас директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозує, що ситуація стабілізується в найближчі тижні. За його словами, частка поставок автотранспортом скрапленого газу через Польщу становила 30%, і ринок не зміг швидко замістити цей обсяг.За даними Консалтингової групи А-95, станом на 20 листопада середня ціна бензину А-95 в Україні становила 54,90 гривень за літр (на початку місяця – 55,52 гривень), дизельного пального – 54,94 гривень (на початку місяця – 55,79 гривень), автогазу – 34,82 гривень (на початку місяця – 29,31 гривень).