Національна команда України в останньому поєдинку кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року зустрінеться зі збірною Італії.Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені. Поєдинок прийме стадіон "БайАрена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.Букмекери з контори Favbet фаворитом протистояння вважають "Скуадру Адзурру". Коефіцієт на перемогу підопічних Лучано Спаллетті склав 1,78. Імовірний успіх "синьо-жовтої" команди оцінили балом 4,70. Нічия ж стала більш вірогідним підсумком із кефом 3,95.Привабливі коефіцієнти запропонували на точний рахунок зустрічі. Зокрема, мінімальна перемога збірної України збільшить виграш у 12,5 разів. На вольову ж перемогу хлопців Сергія Реброва виставили перспективний коефіцієнт 18,50.Ще показовіші цифри підготували фахівці Vbet. Кеф на перемогу італійської збірної тут трохи нижчий – 1,76. Натомість перемога збірної України запропонована з високим коефіцієнтом 5,10. Вірогідність підсумкової нічиї оцінили балом 3,91.Сміливим буде прогноз на голи обох команд у кожному з таймів. Імовірність такого перебігу подій оцінили солідним балом 15,00. Ризикована ж ставка на бойову нічию 3:3 в основний час вабить із космічним кефом 76,00.У понеділок Сергій Ребров визначився зі заявкою "синьо-жовтих" на матч. Поза списком опинилися Таловєров, Караваєв і Назарина. Натомість потрапив до переліку обраних фланговий оборонець Конопля, який пропустив спаринг проти "Лехії".До слова, раніше пригадали історію протистоянь України та Італії з 1995 року.Нагадаємо, вранці підготували анонс поєдинку України та Італії у кваліфікації до Євро-2024.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.