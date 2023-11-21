Внаслідок російського вторгнення Україна опинилася в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни.Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.За словами президента, Україна зараз запобігає третій світовій війні."Україна сьогодні перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. І я справді думаю, що наступати Росія продовжить до того моменту, поки США та Китай спільно не закликатимуть її вивести свої війська з української території", – сказав Володимир Зеленський.За словами президента війна в Ізраїлі відвернула увагу миру від України і наголосив на зв’язку Москви з прихильниками ХАМАС в Ірані."Ця країна посилила військові зусилля Росії, поставивши смертоносні дрони-камікадзе", – сказав український президент.Також Зеленський звинуватив Кремль у розпалюванні проблем на Балканах."Ми думаємо, що зараз на Балканах готуються, роблять нові кроки. І ми думаємо, що вони [росіяни] намагаються навчати чи навіть тренують деяких людей", – заявив президент України."Ідея полягає в тому, щоб розпочати один конфлікт, а вони не впораються з ним, не намагаються його зупинити", – сказав Володимир Зеленський.Раніше Володимир Зеленський передав "послання" президенту США Джо Байдену під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Що було у "посланні" – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.