Під час рятувальної операції в Селидовому після масованих ракетних ударів РФ по лікарні та шахті у вівторок, 21 листопада, вдалось врятувати чоловіка.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України."Селидове. Кадри порятунку пораненого чоловіка з-під завалів", – йдеться в повідомленні.У МВС України додають, що наразі рятувальні роботи тривають.Нагадаємо, російські війська з вечора і вночі влаштували чергову атаку по Україні, запустивши п’ять ракет – "Іскандер-К" та чотири С-300 і 10 дронів-камікадзе. ППО вдалося збити 9 із 10 "шахедів" і ракету "Іскандер-К". А чотирма ракетами С-300 РФ вдарила по шахті та лікарні у Селидовому Донецької області. Спочатку повідомлялося про 6 поранених. Пізніше додалося ще двоє поранених.Не перший обстріл СелидовогоУ ніч на 15 листопада російська армія також вдарила ракетами С-300 по Селидовому Донецької області. Під ударом опинився один із житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одну загиблу та двох поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох людей. А кількість загиблих – до двох. За даними рятувальників, ударом було зруйновано цілий під’їзд. Аварійно-рятувальні роботи на місці тривали дві доби. Загалом за підсумками рятувальної операції, яку завершили 16 листопада, чотири особи загинули, троє були поранені.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.