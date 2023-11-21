Народний депутат Ярослав Железняк, який разом із головою податкового комітету ВР Данилом Гетманцевим зареєстрував проект закону про 10-кратні пільги для лотерей, відреагував на критику проекту.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа."З цікавістю спостерігав, як три дні намагалися розкрутити новину, що ми хочемо новим законопроектом зменшити податки на лотереї в 10 разів. Мова йшла про закон, який взагалі-то навіть не зміни в Податковий кодекс. Ну і звичайно ж там якщо і є щось про лотереї, то те, що вони вже зараз мають сплачувати ліцензійні платежі (які не платять)", - заявив Железняк.Він також повідомив, що за листопад 2023 р. більшість грального бізнесу отримала податкові нарахування. Зокрема, по гральному бізнесу донараховано податків та зборів на більше ніж 51,2 млрд грн.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроект про зміни до законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей (№10101) може завдати бюджету збитків на сотні мільйонів гривень і ускладнити отримання Україною фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду.Зокрема, 10-кратні пільги отримає оператор лотерей "МСЛ", в якій Данило Гетманцев за його власним зізнанням, мав частку акцій.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.