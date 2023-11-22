Завтра, 23 листопада, вдень у північній частині України очікується мокрий сніг. Зокрема можлива ожеледиця в низці інших областей.Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Хмарно. Вночі у південно-східній, вдень у північній частині невеликий сніг та мокрий сніг, на решті території без опадів. В Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та півдня країни, на дорогах місцями ожеледиця", – пише пресслужба.Зазначається, що вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.Температура: на заході коливатиметься від -5 до -8 вночі й від +1 до +5 вдень; на півночі коливатиметься від -4 до -8 вночі й від -4 до +1 вдень; на півдні коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +2 до +6 вдень; на сході коливатиметься від -10 до -13 вночі й від 49 до -4 вдень.

Фото: погода на 23 листопада (meteo.gov.ua)Погода в Києві та області"Хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.", – пише пресслужба.Температура в області вночі -4 – -9 й вдень -2 – +3, а в Києві – вночі -6 – -8 й вдень близько 0. "Попередження про небезпечні метеорологічні явища. На дорогах ожеледиця, вдень пориви 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – пише пресслужба. Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у ніч на середу, 22 листопада, Київ засипало першим снігом. Тим часом КМДА закликала водіїв подбати про безпеку на дорозі під час негоди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.