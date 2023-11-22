У Рівненській області водій автомобіля врізався в блокпост 21 листопада. Четверо людей постраждали, серед них двоє підлітків.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.Так, про аварію в Сарненському районі, на трасі "Київ – Ковель – Ягодин" до поліції повідомили медики "швидкої".Вже на місці правоохоронці з’ясували, що 25-річний водій автомобіля Citroën Jumpy, наїхав на бетонні блоки блокпоста."У салоні також перебувало четверо осіб - усі жителі села Лінчин колишнього Березнівського району. Пасажирів віком 13, 14, 20 та 23 років доставили до лікарні. Після надання медичної допомоги їх відпустили", – розповіли в поліції.Водій за кермом був тверезим. ДТП в УкраїніЗа 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 ДТП із загиблими або постраждалими, внаслідок яких загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські. Наприклад, раніше в Рівненській області через аварію на блокпосту за участю трьох автомобілів загинула одна людина. З недавнього – на початку листопада у Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її було госпіталізовано.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.