Партизани у Тольятті виявили військову базу росіян, на якій ймовірно зберігаються різні типи боєприпасів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “АТЕШ”."Наші агенти активно працюють у Тольятті і передають інформацію про місця дислокації ВС РФ і військові бази. Цього разу було здійснено вилазку на військовий об’єкт у Кунеївському лісі" – пише "АТЕШ".За їх даними, територія російської бази обгороджена колючим дротом, камерами спостереження та іншими засобами захисту. При цьому об’єкт повністю автономний - має власну систему подачі води та водосховище.Згідно з отриманою інформацією там зберігаються різні типи боєприпасів. Фото: база РФ у Тольятті (t.me/atesh_ua)"АТЕШ" допомагає виявляти військові об’єкти окупантівПартизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя (Крим). Об’єкт добре охороняється і оточений оборонними спорудами.Також партизани влаштували вилазку на військову базу російських військ у захопленій окупантами Новоолексіївці Херсонської області. Її ворог використовує як тимчасовий пункт дислокації.А нещодавно партизани виявили ППО російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя (Крим).Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.