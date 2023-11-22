Сьогодні, 22 листопада, в Україні буде “не квітень” – “мінуси” залишаться і вдень, на більшій частині будуть дощ та мокрий сніг. Але погода днями погіршиться ще більше.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Вдень "не квітень". Протягом дня -2…-7 градусів, у південній частині, на Закарпатті +2…+7 градусів, в Криму +5…+12 градусів", – розповіла вона.Крім того, дощ та мокрий сніг пройдуть в південній частині, подекуди в центральних областях, у західній частині, на Луганщині та Донеччині."На півночі України та на Харківщині буде переважно без опадів", – констатувала Діденко.Погода у КиєвіУ Києві 22 листопада вдень -1…-3 градуси. Без істотних опадів, хіба що подекуди – невеликий мокрий сніг. У ніч на 23 листопада морози посиляться.Погода 24-26 листопада24-25 листопада очікується потепління. А вже 26 листопада, за попередніми прогнозами, в Україну завітає активний циклон."Тому погода ускладниться – дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер", – попередила синоптик.Сніг в УкраїніПерший сніг в Україні випав у Карпатах ще 9 листопада. Тоді в інших регіонах було ще волого і по-осінньому свіжо. Вже в ніч проти 17 листопада сніг випав і на Волині. Вже 18 листопада до "снігового" списку потрапили ще Львівська та Тернопільська. 19 листопада перший сніг випав і в Одесі. Щоправда, радості від нього було мало – вітер при цьому встиг звалити десятки дерев. А 20 листопада сніг випав більше, ніж у 10 регіонах України. Причому найбільше, до 18 см, він укрив Харківську та Дніпропетровську області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.