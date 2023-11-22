Квашена капуста – це справжній український суперфуд та криниця вітамінів, адже такі продукти дуже корисні для кишечника. Приготувати її просто і швидко, а насолоджуватись смаком ви зможете днями.Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал “Консервація. Кулінарія”.Інгредієнти капуста білокачанна – 300 г морква – 200 г цибуля ріпчаста – 3 штуки часник – 2-3 зубчики Оцет 9% – 1,5 ст.лДля розсолу: вода – 0,5 л цукор – 5 ст.л сіль – 2 ч. ложки запашний перець – горошок – 15 штук лавровий лист – 3 штуки перець гострий – 1 стручокРецепт приготуванняКапусту нашаткуйте тонкою соломкою. Моркву почистіть, помийте і натріть на крупній терці. Цибулю очистіть, сполосніть холодною водою і наріжте кільцями.У банку викладайте шарами: частина капусти, щоб вона закривала дном банки, потім частина моркви, і цибулю. Таким же чином викладіть шарами решту овочів.Часник очистіть, поріжте пластинками, викладіть останнім шаром. Налийте в банку з овочами розсіл. Смачного! Читайте також, коли найкраще квасити капусту в листопаді.А також повідомляли, кому не можна їсти квашену капусту.