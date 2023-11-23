Млинцеві трикутнички – це ідеальний варіант для господинь, які уже втомилися вигадувати, якими стравами дивувати своїх близьких. Окрім того, що такі млинці дуже смачні та соковиті, вони ще й насичено-зеленого кольору, а це точно сподобається дітям.Рецептом страви ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію кулінарного блогера Anny Cooking в Instagram.Млинці зі шпинату із соковитою начинкою"Готуємо дуже смачні млинцеві трикутнички із куркою, грибами і тягучим сиром всередині. Ці млинці з соковитою начинкою до сніданку, обіду, навіть вечері – просто ідеально. Це дуже смачно", – каже кулінар.Інгредієнти на 10-12 млинців: 2 яйця 400 мл молока 4 ст л борошна з гіркою 3 ст л олії 1/3 ч л солі, 1 ч л цукру 1/3 ч л сухого часнику 30 г свіжого шпинату або 40 г замороженогоНачинка: сир варене куряче філе цибуля грибиЯк приготуватиУ чаші блендера з’єднайте борошно, молоко, яйця, сіль, олію, цукор, сухий часник, свіжий або заморожений шпинат. Збийте тісто до однорідності і посмажте млинці.Для начинки обсмажте цибулю, додайте гриби і доведіть до готовності. Тоді в мисці з’єднайте із подрібненим відвареним курячим філе та натертим сиром. Все добре перемішайте. Потім млинці розріжте навпіл, наповніть їх начинкою та загорніть у вигляді трикутничків так, як на відео. Щоб начинка стала соковитою, нагрійте ці млинці з обох сторін на грилю. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking) Читайте також про те, як приготувати пряники за рецептом від Клопотенка.Раніше ми ділилися рецептом дуже простого гарбузового супу, який зігріє вас у холодні дні.