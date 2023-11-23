Погода в Україні сьогодні, 23 листопада, буде морозною. У деяких областях очікується сніг та сильні пориви вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні у північній частині нашої країни невеликий сніг та мокрий сніг. На решті території – без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиця.Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Синоптики попереджають про шквали на півночі та заході України. Пориви будуть досягати 15-20 м/с, а в Карпатах 25 м/с.Температура повітря вдень здебільшого від -2 до +3 градусів, На сході України -2 -7 градусів, а на півдні вдень до +5.Вночі температура опуститься до -4 -9 градусів, на півночі буде від -10 до -15. На півдні та Закарпатті вночі від 0 до -5 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вдень пориви вітру до 15-20 м/с.Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть близько нуля, а вночі -6 -8 градусів. Сніг та ожеледицяНагадаємо, останніми днями більшість областей України накрив перший сніг. Вчора засніжило і столицю. Через зимову негоду на дорогах з’явилася ожеледиця, що спричинило багато аварій. Так, за половину дня поліція зафіксувала в Україні 46 ДТП, серед яких були і смертельні. Внаслідок аварій за вчора загинули 3 особи, 57 травмовано.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.