Інформація про використання росіянами касетних бомб РБК-500 на фронті “не є чимось новим”. Питання у тому, яка кількість такого озброєння у країни-агресора.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону."Питання в тому, яка наявність цих боєприпасів, які завдання ставляться і так далі. Касетні боєприпаси не є чимось новим в озброєнні", - сказав Ігнат.Він нагадав, що"є певні обмеження у певних конвенціях","Але те, що Росія їх (касетні бомби – ред.) застосовує, хіба це дивно для когось?", – додав речник.На думку Ігната, окупанти й надалі будуть використовувати їх у тій, чи іншій мірі.Він зазначив, що зараз питання боєприпасів стоїть гостро, особливо йдеться про високоточну зброю.Що передувалоРосійські війська, імовірно, застосували модифіковані касетні бомби РБК-500 у районі села Старомайорське Донецької області. Першочергово інформацію про нібито застосування модифікованих касетних РБК-500 написали в Телеграм-каналах. Згодом про модернізацію цих авіабомб написали й у звіті Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на так званих російських "воєнкорів", які першими й поширили відео в мережі.Повідомлялося, що окупанти буцімто скинули касетні авіабомби РБК-500 по позиціях Сил оборони в районі Старомайорського (Донецька область). Російські пабліки стверджують, що авіабомби "модернізували". І нібито вони мають в арсеналі тепер плануючі, які й "використали вперше".Втім, є сумніви щодо правдивості цих заяв. На це звертає увагу головний редактор Defence Express Олег Катков у розмові з РБК-Україна. Оскільки в мережі російські "воєнкори" демонструють просто з використанням касетного боєприпасу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.