Окупанти почали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку на Донеччині. Попри активні атаки ворог продовжує зазнавати великих втрат.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександра Тарнавського."Окупанти розпочали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку", – написав він.Зокрема у матеріалі РБК-Україна, зазначалось, що окупанти під Авдіївкою можуть зробити ставку на нову тактику. Причиною цього стали величезні втрати ворога на цьому напрямку.Напередодні у мережі опублікували відео з ворожим танком-камікадзе, який нібито зміг проникнути у промзону міста. У Генштабі уточнили, що це був тягач МТЛБ. Він наїхав на міну та підірвався.Також буквально вчора стало відомо, що в районі Авдіївки російські війська кинули вперед декілька механізованих колон з броньованою технікою. Однак наступ не вдався, внаслідок чого було знищено майже 80% ворожої техніки.Втрати РФ вже можна вважати наймасштабнішими за весь період повномасштабної війни проти України, про що зазначив президент Володимир Зеленський. Ситуація у районі АвдіївкиВарто зазначити, на початку жовтня окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Він став наймасштабнішим з 2014 року. Головна їх мета – оточити, а тоді і захопити “ворота до Донецька”.За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.