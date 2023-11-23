Українців попереджають про можливість відключень світла та закликають економити електроенергію. У зв’язку з цим знову стає актуальним питання про придбання зарядних станцій, генераторів та інших автономних джерел живлення.РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис YASNO у Facebook розповідає, скільки можуть працювати побутові прилади від EcoFlow.Найпопулярнішими моделями EcoFlow є два зразки: River 2 і Delta 2. Одна з відмінностей цих станцій – це їхня ємність.River 2 має ємність 256 Вт/год. Тобто її можна вважати "великим павербанком", від якого можна заряджати й телефон, і ноутбук, заживити телевізор чи підключити роутер. Таким чином зарядна станція створює всі умови для повноцінного 8-годинного робочого дня.Так само до River 2 можна підключити Starlink, який зможе пропрацювати до трьох годин.Скільки працюватимуть прилади від River 2: смартфон – 23 зарядних сесії ноутбук – чотири зарядних сесії лампа – 8 годин 54 хвилини роутер - 8 годин 54 хвилини телевізор – дві години Starlink – три годиниСтанція Delta 2 належить до більш професійних моделей. Вона має ємність 1 024 Вт/год і може заживити потужніші прилади, наприклад, кухонні прилади. Скільки працюватимуть прилади від Delta 2: смартфон – 87 зарядних сесій ноутбук – 16 зарядних сесій фен – 25 хвилин мікрохвильовка – 42 хвилини роутер – 36 годин телевізор – 6 годин 54 хвилини холодильник – 6-12 годин електрочайник – 36 хвилин

Скільки працюють прилади від зарядних станцій (інфографіка: facebook.com/yasno.com.ua)Раніше ми розповідали, як вибрати зарядну станцію для різних потреб і з різними характеристиками.Читайте також, на що потрібно звернути увагу під час вибору генератора.