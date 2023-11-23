Окремі осели в житлових районах Дніпра залишились без світла. Фахівці ДТЕК виїхали на місце аварії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК. Окремі оселі в житлових районах Тополя та Перемога залишились без світла близько 12-ї години дня. "Фахівці ДТЕК вже виїхали на місце аварії та прикладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути електропостачання", – пише пресслужба. Яка ситуація зі світлом в Україні Станом на ранок 23 листопада: через погодні умови відключено 4 населені пункти в Чернігівській області; через бойові дії та з інших причин без світла залишається 409 населених пунктів.Як розповіли в "Укренерго", ситуація з виробництвом електроенергії в Україні залишається складно. Наразі продовжується ремонт на кількох блоках теплових електростанцій. Зокрема в енергосистемі фіксується дефіцит, а споживання й надалі зростає. Втім, відключення споживачів не прогнозується. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.