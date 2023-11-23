День звільнення заручників, утримуваних в Секторі Гази, перенесли на п’ятницю – 24 листопада.Про це заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, передає РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel."Звільнення розпочнеться відповідно до початкової угоди між сторонами, і не раніше п’ятниці", – сказав Ханегбі.Він пояснив, що затримка пояснюється необхідністю підписати документ між Ізраїлем та ХАМАС, який ратифікує відповідну угоду. Його мають підписати протягом 24 годин, після чого відбудеться звільнення перших заручників.Угода повернення заручниківІзраїль розробив угоду повернення заручників, яка складається із п’яти етапів.На першому етапі ХАМАС передасть заручників Червоному Хресту, після чого їх передадуть представникам ЦАХАЛу. Після заручників оглянуть та доставлять до одного з медичних центрів в Ізраїлі, де вони зустрінуться зі своїми сім’ями.На четвертому етапі медичні та силові відомства оцінять стан здоров’я заручників, щоб визначити, хто з них може бути допитаний. Відповідні на кінцевому етапі пройдуть допит у силових та оборонних відомствах.А вчора Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду про звільнення приблизно 50 заручників. Бойовики згідно з планом протягом п’ятиденного припинення вогню звільнять 30 викрадених дітей, вісім матерів та ще 12 жінок.За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, перших заручників планували звільнити 23 листопада.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.