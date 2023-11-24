В Україні незабаром з’явиться “Армія роботів” й “Армія РЕБ”. Важливо буде не лише пропонувати інноваційні розробки, але й вміти їх масштабувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єра з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова під час ForbesTech-2023, якого цитує “Інтерфакс-Україна”. "Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію – відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", – розповів Федоров. Дрони українського виробництваВ липні колишній міністр оборони Олексій Резніков розповідав про те, що на озброєнні наших воїнів находяться вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва. Наприклад, в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею. Вже до кінця року "Укроборонпром" поставить сотні дронів вітчизняного виробництва нашим воїнам. Зокрема наша країна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів". Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.