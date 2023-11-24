Вся “Вісь опору” (іранські проксі-угрупування) була залучена до обстрілів Ізраїлю, однак невідомо, чи припинять вони свої атаки під час тимчасового припинення вогню між ЦАХАЛ та ХАМАС.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Групи "Осі опору", включно з єменськими хуситами та Ісламським опором в Іраку, продовжують атакувати Ізраїль, поки ті обговорюють умови угоди про військову паузу з ХАМАС. 19 листопада бойовики хуситів викрали ізраїльський і японський вантажний корабель, який проходив через Червоне море, і 22 листопада запустили крилату ракету в Ейлаті. Ісламський рух опору в Іраку також почав використовувати балістичні ракети близької дальності проти американських сил у листопаді, в тому числі, і останніми днями. "Незрозуміло, як ця модель розвиватиметься під час паузи, оскільки ХАМАС та Ізраїль є єдиними воюючими сторонами, чітко пов’язаними угодою про припинення вогню", – пише ISW.Війна в ІзраїльНа початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції проти терористів.Бійці ЦАХАЛу дісталися до командного пункту бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шіфа на території Сектора Газа та знищили сотні підземних тунелів у Газі. Також ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.В ніч на 23 листопада Ізраїль схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників, викрадених у Секторі Газа. Угода передбачає тимчасове припинення вогню, однак Ізраїль заявив, що потім повернеться до бойових дій.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.