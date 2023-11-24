Гороскоп на 2024 рік каже, що у свої права вступить потужний та енергійний знак Зеленого Дерев’яного Дракона. Він принесе в житті людей радість, гармонію та обіцяє бути максимально щедрим – не лише у фінансовому плані.Для кого зі знаків Зодіаку цей рік стане особливо щасливим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Joy Pup.ТелецьУ 2024 році ви будете насолоджуватися матеріальним благополуччям та дорогими речами. Після труднощів у попередніх роках ваша матеріальна сфера значно покращиться і почне давати плоди. Дракон принесе вам заслужений успіх.Якщо у вас виникли плани змінити сферу діяльності або запустити власний бізнес у 2024 році, цей період для вас стане ідеальним. Основне правило – не відкладайте, а почніть діяти зараз.ЛевВам Дракон принесе рік самовираження та особистісного зростання. Проблеми та питання минулого поступляться дорогою новим можливостям. Цей рік буде успішним для здійснення давньої мрії.Подумайте, про що ви давно мріяли, і починайте втілення бажання в життя. Дракон буде вашим союзником у цьому прагненні, тож не варто відкладати його на потім.СкорпіонНаступного року вам варто переосмислити свої пріоритети та приготуватися до нового етапу життя. Не варто турбуватися, оскільки зміни будуть корисними та без додаткових проблем. Ви відкриєте нові горизонти та збагатите свій внутрішній світ.І хоча грандіозні плани на 2024 рік будувати поки не варто, Дракон приготував вам масу захоплюючих переживань і вражень, які вам точно припадуть до смаку.РибиВам рекомендується уважно стежити за тим, що відбувається навколо вас у рік Дракона. У цьому періоді на вас чекають захоплюючі нові знайомства, які цілком можуть змінити ваше життя. Уникайте ізоляції, щоб побачити нові можливості та перспективи.Не соромтеся просити допомоги друзів, вони будуть готові вас підтримати й зв’язки залишаться міцними на багато років. А Дракон стане вашим покровителем та створить максимально сприятливу обстановку.Раніше ми розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку зможе переламати долю у 2024 році.А ще писали про те, для кого зі знаків Зодіаку кінець листопада стане непростим періодом.