Топ-дипломати Південної Кореї, Китаю та Японії проведуть переговори в місті Пусан (Південна Корея) цими вихидними. Зустріч буде зосереджена на підготовці до відновлення тристороннього саміту.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.Міністр закордонних справ Пак Цзінь зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван І та головою МЗС Японії Йоко Камікава в неділю для широких дискусій щодо шляхів посилення тристоронньої співпраці та інших регіональних і глобальних питань, повідомило міністерство закордонних справ Сеула.У неділю Пак проведе окремі двосторонні переговори з Ваном і Камікавою відповідно, перш ніж запросити двох міністрів на обідню зустріч. Тристоронні переговори відбудуться після обіду."Міністерські переговори підвищують перспективу відновлення тристороннього саміту лідерів трьох північно-східних азіатських сусідів після майже чотирирічної перерви", – пише видання.Відносини між трьома країнами

Тристоронній саміт був започаткований у 2008 році – його першим питанням було подолання економічної кризи в регіоні. Але в 2019 році дію саміту призупинили через суперечку між Південною Кореєю та Японією щодо рішень про компенсацію за примусову працю та пандемії.

Останнім часом Південна Корея та Японія співпрацюють разом з США у безпекових питаннях. Так, щоб протидіяти впливу Китаю та загрозі з боку КНДР країни посилили безпекову співпрацю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.