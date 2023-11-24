Реконструкція Центрального залізничного вокзалу в Києві триває вже не перший рік. Навіть на тлі війни містяни й гості столиці отримують нові послуги та “сервіси”.РБК-Україна (проект Styler) розповідає, про які зміни на головному вокзалі столиці потрібно знати українцям.При підготовці матеріалу було використано сторінку “Укрзалізниці” у Facebook.Що змінилосяВіднедавна на головному київському вокзалі почали роботу нові ліфти.Вони спрощують доступ з Південного вокзалу до 1-го перону, який є ключовим для найпопулярніших поїздів.Крім того, ліфти забезпечують легкий доступ до конкорсу - переходу над коліями між Центральним та Південним вокзалами.

Ліфти розташовані на першому пероні (скріншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)Мета нововведенняЗгідно з інформацією "Укрзалізниці", столичний вокзал щодня відвідує десятки тисяч людей.Серед них є пасажири, які їдуть на реабілітацію, люди з фізичними порушеннями, літні люди, вагітні жінки та батьки з немовлятами."Важливо, щоб кожен з них міг вільно переміщуватись вокзалом", – наголосили у прес-службі.

Скористатись ліфтом може кожен (скріншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)Реконструкція вокзалуУточнюється, що запуск ліфтів є частиною великої реконструкції столичного вокзалу.Зазначається, що у планах передбачено також модернізацію: фудкорту зон очікування камер схову вбираленьУ 2024 планують також встановити ще декілька ескалаторів та ліфтів для безбар’єрного доступу до інших платформ.

Українцям пропонують подорожувати комфортніше (скріншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia) Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на вокзалі у Львові з’явилася скульптура, яка спантеличила містян.Читайте також про новий графік руху поїздів “Укрзалізниці” на 2024 рік.