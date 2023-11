Багато хто готує собі на сніданок яєчню, адже вона ніколи не набридає. Можна приготувати смачну яєчню з фетою, яка не залишить байдужими нікого.Про це повідомляли РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok шеф-кухарки з Великої Британії Роуз Райсман.Простий лайфхакІнколи буває ліньки готувати сніданок, або не хочеться бруднити посуд зранку й мити потім. Однак, важливо не відмовлятися від сніданку.За рецептом кухаря, знадобляться яйця, дві паперові тарілки, мікрохвильова піч та шматочок хліба.На відео Роуз розбила два яйця на одну тарілку, потім поклала зверху іншу й поставила їх у мікрохвильову піч на повній потужності приблизно на півтори хвилини.Однак якщо ви готуєте більше яєць, потрібно додати до часу приготування ще 30 секунд, щоби білки схопилися.Після цього яєчню можна перекласти на хліб. Якщо вибрати цільнозерновий, то буде максимально корисний бутерброд без краплі олії.Цей спосіб чудово підійде для тих, хто намагається правильно харчуватися.У коментарях під відео користувачі були в захваті та писали, що перевірили на собі цей лайфхак. Тому він справді працює.@rosereisman So you want to fry eggs and either don’t want to get the kitchen dirty/ maybe you’re travelling and don’t have a pan? No problem! Give this hack/ recipe a try! #rosereisman #friedeggs #microwavehack #fyp original sound – Rose ReismanЧим корисні яйцяКуряче яйце дуже поживне і допомагає надовго вгамувати голод. Завдяки високій концентрації білків і жирів, яйце постачає організм необхідними речовинами. Низький відсоток вуглеводів також підтверджує, що курячі яйця корисні.Продукт у своєму складі має вітамін А, фолієву кислоту, вітамін B5, В12, В2, фосфор, селен і цинк. У білку багато калорій і відсутній жир, що сприятливо позначається на кровоносній системі. Жовток містить необхідну людині кількість холіну - речовини, яка перешкоджає відкладенню жиру в печінці.Раніше ми повідомляли, як приготувати фаршировані яйця по-японськи.Також ми називали місце, де ніколи не варто зберігати яйця.