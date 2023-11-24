Південна Корея та США мають намір посилити військове співробітництво після запуску КНДР “супутника-шпигуна”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.Начальник військово-морських операцій адмірал Ян Йон Мо та його американська колега адміралка Ліза Франчетті провели переговори на борту авіаносця USS Carl Vinson, який зараз пришвартований на військово-морській базі в Пусані, за 320 кілометрів на південний схід від Сеула.Під час переговорів Ян закликав зміцнити об’єднану оборонну позицію союзників, пославшись на військову загрозу з боку Північної Кореї."Серед серйозної ситуації з безпекою, коли ядерна та ракетна загрози Північної Кореї прогресують, давайте переведемо об’єднану оборонну позицію Південної Кореї та США на інший рівень, тісно співпрацюючи на основі зв’язків, встановлених між нашими військово-морськими силами", – сказав він.Спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбітуНаприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Дані розвідувальної агенції Південної Кореї свідчать про те, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску супутника-шпигуна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.