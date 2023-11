Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула з робочим візитом до Києва у п’ятницю, 24 листопада.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) прем’єра Литви.Глава литовського уряду спершу вшанувала пам’ять українських захисників, які загинули у розв’язаній Росією війні. Вона також опублікувала відповідні фото.

At my first stop in Kyiv today, I paid respects to men and women who sacrificed their lives defending the most fundamental rights of a nation: to exist and to live in freedom. They gave their lives to also defend all of us.The only way to achieve lasting and just peace is… pic.twitter.com/BShxgKOBbl— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) November 24, 2023 "Під час моєї першої зупинки в Києві сьогодні я вшанувала чоловіків і жінок, які пожертвували своїм життям, захищаючи найфундаментальніші права нації: існувати і жити вільно. Вони віддали своє життя, щоб захистити всіх нас", – зазначила Шимоніте.За її словами, єдиний спосіб досягти тривалого і справедливого миру - це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити її повну територіальну цілісність, встановити міжнародне правосуддя та відбудувати її так, щоб вона стала ще сильнішою.Візит прем’єра Литви до УкраїниНагадаємо, раніше ми повідомляли, що прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте відвідає Україну з багатоденним робочим візитом.За даними ЗМІ, Шимоніте вчора виїхала з Литви в Україну у другій половині дня. Візит прем’єра Литви в Україну триватиме до неділі.Програма її візиту до України поки що не розголошується.Допомога Україні від ЛитвиЛитва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.Нещодавно повідомлялося, що Литва доставила в Україну черговий пакет військової допомоги для Збройних Сил.Також 17 листопада Литва передала Україні новий пакет воєнної допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок та сухих пайків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.