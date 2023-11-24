На території московської електропідстанції “Чагіно” спалахнула пожежа сьогодні вночі, 24 листопада.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.Електропідстанція розташована у Південно-Східному районі Москви Любліно на вулиці Чагінській 2.За інформацією російських ЗМІ, осередок займання в будівлі трансформатора. Площа вогню близько 200 квадратів. "Трансформатор та близько 120 літрів палива горять на підстанції "Чагіно" у Москві. По окрузі розноситься густий дим", – йдеться у повідомленні.

район Москви Любліно на мапі (фото: скрін google.com/maps)У мережі з’явилось відео пожежі на електропідстанції "Чагіно":"Бавовна" в РосіїУ 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Також на території Росії часто щось горить, вибухає. Під ударом опиняються різні регіони, зокрема й Москва.23 листопада в місті Литкаріно Московської області пролунали вибухи. Внаслідок цього в Підмосков’ї знеструмило кілька населених пунктів.В українській розвідці вже попередили мешканців столиці РФ, що розслаблятися навряд чи варто, адже кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.Також, ввечері 10 листопада лунали вибухи неподалік корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ) в Московській області, де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".Одна з найбільших атак була в ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці – "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв’язку РФ.Бригадний генерал Сергій Баранов нещодавно заявив, що українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів-камікадзе. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.