Міністр оборони Японії Мінору Кіхара підвтердив, що КНДР вивела на орбіту Землі “якийсь об’єкт”, що може бути військовим “супутником-шпигуном”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.Кіхара сказав журналістам, що остання оцінка була зроблена у співпраці зі Сполученими Штатами та Південною Кореєю, але утримався від коментарів щодо того, чи був запуск північного супутника успішним.Він також сказав, що Японія ретельно проаналізує, чи функціонував об’єкт за призначенням з моменту запуску.Спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбітуНаприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Дані розвідувальної агенції Південної Кореї свідчать про те, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску супутника-шпигуна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.