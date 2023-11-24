Законодавці Європейського Союзу погодилися розробити правила, які вимагають від Alphabet, Google, Meta та інших онлайн-сервісів ідентифікувати та видаляти дитячу порнографію.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Зазначається, що проект правил щодо матеріалів сексуального насильства над дітьми (CSAM), запропонований Європейською комісією минулого року, став яблуком розбрату між прихильниками заходів безпеки в інтернеті та активістами які стурбовані стеженням і виступають за конфіденційність даних.Виконавчий орган ЄС виступив із пропозицією CSAM після того, як поточна система добровільного виявлення та звітності компаній виявилася недостатньою для захисту дітей. Законодавці повинні обговорити останні деталі з державами-членами, перш ніж проект стане законом. Процес може бути завершений в 2024 році.Запропонований закон зобов’язує служби обміну повідомленнями, магазини додатків і постачальників доступу до Інтернету повідомляти та видаляти відомі та нові зображення та відео, а також випадки грумінгу. Також буде створено Центр ЄС із сексуального насильства над дітьми, який буде передавати звіти до поліції. "Позиція Європейського парламенту скасовує невибірковий контроль чатів і дозволяє лише цілеспрямоване стеження за окремими особами та групами, які обґрунтовано підозрюються у зв’язку з матеріалами сексуального насильства над дітьми, з судовим ордером", – заявило міжнародне молодіжне об’єднання Європи (LYMEC).Боротьба із дитячою порнографією в УкраїніНагадаємо, в Україні посилили покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Документ вводить особливий механізм захисту дітей, постраждалих від сексуального насильства, також каратимуть і за порнографію. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.