Погода в Україні сьогодні, 25 листопада, знову погіршиться. Частину нашої країни накриє дощ та сніг, можливі пориви вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні у південних областях місцями значні дощі. На заході вдень очікується невеликий сніг, а на сході дощ і мокрий сніг. На півночі та центрі – без опадів.Вітер південно-західний з переходом на північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У південній частині місцями пориви 15-20 м/с.Стовпчики термометрів протягом доби покажуть від -3 до +2 градусів. Але на сході та в центрі вдень очікується до +6, а на півдні до +9. Погода у КиєвіУ столиці хмарно з проясненнями, але опадів не прогнозується. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.Температура повітря вдень буде від 0 до +2 градусів, а вночі -1 -3 градуси. Негода в УкраїніНагадаємо, синоптики попереджають, що найближчими днями погода в Україні знову погіршиться. Синоптики прогнозують хуртовини та штормовий вітер.Влада Києва повідомила жителів, що 26 листопада й вночі 27 листопада очікується негода – сніг та шквальний вітер. Тому в’їзд у столицю фур буде обмежений.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.