Ми часто вдома виконуємо фізичні вправи, аби підтримати тіло в тонусі, схуднути чи просто заради регулярного навантаження на організм. І часом такі вправи можуть сильно нашкодити.Яка фізична вправа буде найшкідливіша, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис лікаря Юрія Габорця в Instagram.За словам спеціаліста, шкідливою вправою може стати будь-яка вправа, якщо виконувати її неправильно. Особливо це стосується навантажень. Він нагадує, що усі вправи потрібно робити правильно, інакше – вони можуть сильно нашкодити."Пам’ятайте: всі є ліки, все є яд. Все залежить від використання. Якщо неправильно робити станову тягу, то вилізе міжпозвонкова кила, наприклад. Велика амплітуда – рвуться м’язи та сухожилля. Якщо виконувати її правильно – буде тільки користь", – підкреслює Юрій Габорець.Також він зазначив, що найшкідливішою фізичною вправою може стати та, яку ви починаєте роботи без підготовки – це максимальна амплітуда без розминки. Це зворотні віджимання, це піднімання корпусу, висячі головою вниз."Найшкідливіше – те, від чого темніє в очах. Завжди консультуйтеся з професіоналами, як правильно робити, і буде мінімальне травмування і максимум користі", – зауважує лікар. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КЛІНІКА ЗДОРОВ’Я КИЇВ (@haborets_clinic)Раніше ми розповідали про те, як виконувати прості вправи для зміцнення спини та попереку вдома.А ще писали про те, які 10 правил потрібно виконувати по вечорах, щоб швидше схуднути.