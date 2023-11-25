Погода у Карпатах сьогодні, 25 листопада, морозна. У горах спостерігається сильний туман.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.Станом на 08:20 на горі Піп Іван було хмарно та туманно. Видимість знизилася до 50 метрів. Вітер був південно-західний зі швидкістю 9 м/с.Температура повітря, за повідомлення рятувальників, була на рівні -11 градусів.

Фото: у Карпатах сніг, мороз та туман (facebook.com/chornogora.rescue112)Нагадаємо, вчора Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про негоду. За прогнозами синоптиків, продовж 26-27 листопада на значній території України очікуються сильні снігопади, ожеледь, пориви вітру."Закликаємо всіх громадян бути обережними під час перебування на вулиці. Водіїв просимо без потреби не виїжджати на власних автомобілях та користуватися громадським транспортом, а також не планувати поїздки на далекі відстані", – йдеться у повідомленні.У випадку потрапляння у небезпечну ситуацію телефонувати за номером 101 або 102.Влада Києва повідомила жителів, що 26 листопада й вночі 27 листопада очікується негода – сніг та шквальний вітер. Тому в’їзд фур у столицю буде обмежений.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.